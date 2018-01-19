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Пт., 19 января 2018г.
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Форум: Музыкальный форум
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Тема: Люблю фантастику. Посоветуйте какой-нибудь хороший фильм.
Форум:
Музыкальный форум
Новая тема
Тема:
Люблю фантастику. Посоветуйте какой-нибудь хороший фильм.
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Сегодня!
dukat
Cегодня в 14:00
«Ответить»
Люблю фантастику. Посоветуйте какой-нибудь хороший фильм.
Сегодня!
Smeren
Cегодня в 15:15
«Ответить»
Если ещё не видели «Лигу Справедливости» - посмотрите обязательно. Данный фильм о супергероях, которые, как всегда, спасают планету, но сделан он действительно интересно и зрелищно. Я его тут смотрел
http://hdrezka.su/films/301-liga-spravedlivosti.html
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