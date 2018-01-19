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    Пт., 19 января 2018г.
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    Тема: Приборная панель.
    • Сегодня! Fades Cегодня в 10:34 «Ответить»
      У меня ВАЗ 2114, и недавно перестала приборная панель работать. Так вот я её вытащил, чтобы посмотреть, что с ней не так, и случайно стрелку обломил, теперь вот ищу, где недорого можно новую приборку купить. Если подскажет кто-то, буду благодарен.
      • Сегодня! Tamavil Cегодня в 10:40 «Ответить»
        Если вам нужна новая комбинация приборов ВАЗ 2114 , купить её можно например здесь - http://www.avtoskazka.com/catalog/vaz/th...rument-cluster/ . Либо можно купить Б/У-шную на разборке, это немного дешевле, хотя я бы поставил новую все-таки. Ну и если у вас предыдущая панель перестала работать, то советую на всякий случай перед установкой новой проверить предохранитель.
        • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 12:19 «Ответить»
          Да, предохранитель обязательно нужно проверить, а еще стоит посмотреть, насколько надежно массовый провод закреплен, на 2114 часто бывает, что он отходит и приборная панель перестает нормально работать.
        • Сегодня! Froinivim Cегодня в 14:30 «Ответить»
          Вы ведь можете просто приклеить стрелку отломанную, да и все. Конечно выглядеть будет не лучшим образом, но ездить можно, и при этом денег вы не потратите.
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