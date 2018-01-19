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    Пт., 19 января 2018г.
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    Тема: Монетизация трафика
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 07:55 «Ответить»
      Привет всем ,расскажите о кого есть свой сайт , какими способами монетизируете трафик , тоесть как вы зарабатываете на своем сайте .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 11:36 «Ответить»
        Способов монетизации сайтов не мало. Чтобы выбрать наиболее подходящий, первым делом нужно проанализировать свой сайт.
        • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 14:52 «Ответить»
          Для этого есть система баннерной и видео РТБ рекламы для заработка. Зайдите на этот http://betweendigital.ru сайт Пройдите быструю регистрацию, добавьте информацию о сайте, получите и разместите код. Реклама появится на вашем сайте уже через 30 минут. Отчеты в системе позволят всегда иметь актуальную информацию о доходах сайта. Платформа Between SSP позволяет подключить более 15 форматов баннерной рекламы и 5 самых современных видеоформатов, в том числе разработанных специально для мобильных устройств.
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