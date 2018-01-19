https://goo.gl/P1iFvi - удобный сервис для раскрутки своей группы или аккаунта в соц.сетях, можно накрутить подписчиков, друзей, лайки и.т.п. Сайт работает со всеми популярными соц.сетями, включая - Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. Цены совсем не большие, к примеру один новый подписчик ВКонтакте (не фейк) стоит от одного до двух рублей, а лайки от 0.15р до 0.3р.
На этом сайте можно работать в качестве исполнителя, выполняя несложные действия, например - вступить в группу, поставить лайк и.т.п. Можно выполнять задания сразу во всех соц.сетях, в которых вы зарегистрированы. Желаю Удачи!