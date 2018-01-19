Подскажите пожалуйста что делать и куда обращаться. Женщина-пенсионер и инвалид продала квартиру которая в собственности менее 3 лет за 1400000 и купила другое жилье за 1500000. Договор купли-продажи был в 2016 году, а свидетельство получено в 2017 году. Дикларации мы сдали вовремя. .Налоговая насчитывает налог только потому, что свидетельство получено в 2017 году. Она не в состоянии заплатить такую сумму.
С исковым заявлением в суд о приостановлении исполнительного производства до момента наступления действия декларации за 2017 год и получения налогового вычета.. Сама не справится. Нужен юрист, непосредственно занимающийся налоговыми спорами...