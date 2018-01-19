Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 19 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 62 посетителя
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Как правлильно набирать массу
    • Klinton Вчера в 23:31 «Ответить»
      как и что правильно кушать, с добавок, что бы быстро высушить тело и набрать мышцу ????
      • Сегодня! Катрина_Первая Cегодня в 00:19 «Ответить»
        Я бы не советовала сильно увлекаться правильным питанием и выбором продуктов, потому что так можно и получить расстройство под названием "Избирательное питание", когда человек делит продукты на правильные и неправильные, а это в определенной степени вредит здоровью. Хотя сейчас есть много клиник, которые помогают в лечении этой психологической проблемы, но лечение не самое дешевое. Но есть благотворительные фонды, такие как "Гиппократ", которые помогают справиться с проблемой.
        • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 02:10 «Ответить»
          Спамер, ты хотя бы вопрос читай...к чему тут твоя тупая ссылка вася ??!!!!
          Главное правельно питаться, вот и все, не нужно гоняться за разного рода препаратами и добавками, ето все глупость.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Система вентиляции1Производство, промышленностьShalinfiCегодня в 02:45Shalinfi Cегодня в 02:45
        Материализуемие мысли2Философия, Психология, ЭзотерикаKlintonCегодня в 00:37VALKO Cегодня в 02:14
        Покупка квартиры2НедвижимостьVALKOCегодня в 00:28Klinton Cегодня в 02:13
        Обложка альбома заказать2Музыкальный форумVALKOCегодня в 00:23Lazik665 Cегодня в 02:13
        Проблемы с печенью2Медицина и ЗдоровьеVALKOВчера в 23:59Oldmen65 Cегодня в 02:12
        Спор с налоговой2Юридический форумOldmen65Вчера в 23:50Klinton Cегодня в 02:11
        Мебель под заказ2Мебель, интерьеры, домKlintonВчера в 23:45Lazik665 Cегодня в 02:11
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода