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    Чт., 18 января 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Бытовая техника
    • Сегодня! Владая Cегодня в 14:50 «Ответить»
      Наконец то купили себе квартиру и сделали ремонт осталось приобрести бытовую технику и прочую мелочь на кухню.Подскажите где можно это все приобрести по низким ценам.
      • New! Umpnarne Cегодня в 15:43 «Ответить»
        мелкую в интернет-магазине, а крупные в местных магазинах, а то доставка дорого обойдется
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