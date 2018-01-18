Открываем Европу вместе! У вас есть отличный шанс отправиться в Германию, чтобы усовершенствовать свой немецкий, попутешествовать и немного заработать. Поскольку возможности, которые предоставляет Au-Pair программа в Германии, достаточно разнообразные. Все что вам нужно быть в возрасте от 18 до 25 лет; могут участвовать как девушки, так и парни ; не быть в официальном браке и не иметь детей; кандидат должен иметь как минимум базовые знания немецкого языка (пройти минимум 100 часов языковых курсов или предоставить сертификат А1 от Goethe Institute или эквивалент); необходимо любить детей и иметь подтверждённый опыт работы с ними (необходимо предоставить как минимум 2 рекомендации); необходимо уметь выполнять легкую работу по дому; наличие водительских прав не обязательно, но будет являться большим преимуществом.
Зарегистрироваться и узнать все детали можно здесь - https://anywayplus.ru/p/au-pair-germaniya/