Решили всей семей заняться велоспортом . Нужно будет приобрести 4 велика . Цена не очень то важно в разумных приделах конечно но важнее качество .Подскажите магазин где можно найти такие велики в одном месте .
Сейчас в моду прочно вошли так называемые горные велосипеды. На рынке они представлены множеством фирм-производителей и моделей этих велосипедов. Почему горные велосипеды стали такими популярными остается загадкой, ведь есть множество других модификаций, у которых продукция не уступает по качеству и удобству.