Во времена школы я не очень хорошо учил и разбирался в математике . Теперь и сын стал похож на меня .Но хочется чтобы он хорошо знал математику , ведь это основа во многих отраслях . Вот ищу хорошего репетитора . Подскажите если знаете такого в г. Орехово-Зуево .
Я в школе на перед учил математику по книгам без учителя, люди говорили "Зачем тебе это надо?", но я продолжал учить. В итоге шестом классе до производной дошел, все понимал, кроме геометрии, потому что читал только алгебру.
В указанном вами районе есть очень хорошая учительница высокого уровня которая занимается репетитерством уже многo лет .Мой сын ходит к ней и есть отличные результаты . В зависимости от вашего желание она может и выехать на дом . Вот зайдите на этот http://repetitor-matematika-orehovo.ru/ сайт и узнайте поподробнее .