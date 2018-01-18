Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 18 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 60 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Минитрактор.
    • Сегодня! Tamavil Cегодня в 03:20 «Ответить»
      У меня огромный огород на даче, и я пару лет назад купил еще земли и начал выращивать овощи на продажу. В общем-то это приносит неплохой доход, но при этом очень много сил и времени отнимает, и я подумываю купить минитрактор. Как считаете, стоит тратиться на него?
      • Сегодня! Froinivim Cегодня в 03:24 «Ответить»
        Я думаю, что минитрактор покупать не стоит, лучше приобрести какой-нибудь хороший производительный мотоблок. Это намного дешевле, и я думаю, что мотоблока вам вполне хватит.
        • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 03:31 «Ответить»
          Не очень хорошо в этом разбираюсь, но могу дать совет как бизнесмен: если такая покупка себя окупит в течении года или двух, то потратиться определенно стоит.
          • New! Fades Cегодня в 03:42 «Ответить»
            Как раз сейчас собираюсь купить себе минитрактор Кентавр, вот такой - https://kronos5.ru/katalog/minitraktory/...-kentavr-t-18d/ . Долго думал, нужен он мне или нет, ведь у меня есть несколько мотоблоков и достаточно много навесного оборудования для них, но в итоге решил, что все-таки есть смысл в покупке минитрактора. Осталось только денег на него накопить, потому что с кредитами связываться я не люблю.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          вина10(1) Кулинарный форумАноним14.08.17 в 17:12Duferen Cегодня в 04:57
          Минитрактор.4(1) Ни о чем и о важномTamavilCегодня в 03:20Fades Cегодня в 03:42
          Воздушные шарики7Поздравления!Лора Бух11.08.17 в 13:25kristina1987q Cегодня в 03:19
          Газы, что с ними делать?11Медицина и ЗдоровьеBoba22.11.17 в 09:16olja87 Cегодня в 03:02
          цистит?15Медицина и ЗдоровьеNargiska06.11.17 в 17:08olja87 Cегодня в 03:02
          Пластическая хирургия4Медицина и ЗдоровьеKrutoyВчера в 11:43olja87 Cегодня в 03:01
          Помогите с дизайном7Строительство и ремонтRoman33012.09.17 в 23:05kristina1987q Cегодня в 01:59
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода