У меня огромный огород на даче, и я пару лет назад купил еще земли и начал выращивать овощи на продажу. В общем-то это приносит неплохой доход, но при этом очень много сил и времени отнимает, и я подумываю купить минитрактор. Как считаете, стоит тратиться на него?
Как раз сейчас собираюсь купить себе минитрактор Кентавр, вот такой - https://kronos5.ru/katalog/minitraktory/...-kentavr-t-18d/ . Долго думал, нужен он мне или нет, ведь у меня есть несколько мотоблоков и достаточно много навесного оборудования для них, но в итоге решил, что все-таки есть смысл в покупке минитрактора. Осталось только денег на него накопить, потому что с кредитами связываться я не люблю.