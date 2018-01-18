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    Чт., 18 января 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Займ, деньги в долг
    • VALKO Вчера в 22:05 «Ответить»
      Где лучше и быстрее взять займ? Чтобы точно дали. Кредитная история не очень, так что банки не дадут
      • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 01:23 «Ответить»
        В ломбарде. Ваша кредитная история и наличие работы - не имеет значения. Так что попросту здайте что то, если есть что то ценное, или технику какую то, а потом забетете, когда деньги будут.
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