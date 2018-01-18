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    Чт., 18 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: котёл
    • Everfox Вчера в 17:37 «Ответить»
      Какой котёл лучше всего купить для отопления дома?Газа нет.
      • Bontrix Вчера в 20:30 «Ответить»
        Самое лучшее это газовое отопление.Ну раз нет газа,то тогда дровяной котёл.
        • ben95 Вчера в 22:27 «Ответить»
          Самый лучший котёл твердотопливный длительного горения. Мы себе установили котёл Магнум,покупали в https://городпечей.рф .Он работает до 24 часов с одной загрузки.С водяным отоплением, отапливает весь дом. Очень удобный, не надо кочегарить каждые 3 часа.
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