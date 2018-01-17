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    Ср., 17 января 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Плохо заводится машина.
    • New! Froinivim Cегодня в 16:20 «Ответить»
      С наступлением холодов у меня автомобиль по утрам стал достаточно плохо заводиться, несколько раз даже приходилось прикуривать. В чем может быть причина? С аккумулятором проблемы или с генератором?
      • New! Useyaryl Cегодня в 16:34 «Ответить»
        Мне кажется, что вам стоит попробовать заменить аккумулятор. Скорее всего проблема ваша решится. Ну а если нет, то совершенно точно станет понятно, что нужно менять или ремонтировать генератор.
        • New! Fades Cегодня в 16:44 «Ответить»
          Я вам советую купить устройство пуско зарядное на 12 - 24 В, вот такое например - http://orionspb.ru/store/catalog/pusk/pu...mbov-pzu-12-24/ , если автомобиль не заводится, вы просто подключаете устройство это, оно дает аккумулятору дополнительный заряд, и двигатель заводится без проблем. Потому что на самом деле почти все аккумуляторы на морозе плохо работают, даже если АКБ в хорошем состоянии.
          • New! Tamavil Cегодня в 17:01 «Ответить»
            У меня такая же проблема была, и я её решил, поставив аккумулятор, у которого емкость и пусковой ток больше, чем у заводского. Теперь автомобиль всегда заводится без проблем.
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