Доброго дня ,нужна оборудования для нового SPA салонa . Посмотрел в нескольких местах , предложении есть , но хочу еще поискать . Кто имеет такой салон или информацию где можно приобрести хорошое оборудование подскажите . На что обратить вниманье , это будет мой первый бизнес .
Поскольку вы новичок вы этом деле то выясните , есть ли в выбранном вами районе салоны красоты и другие заведения, предлагающие услуги стрижки и прически. Уточните их уровень, качество услуг, количество персонала, режим работы.