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    Ср., 17 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Оборудования для SPA салонa .
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 10:32 «Ответить»
      Доброго дня ,нужна оборудования для нового SPA салонa . Посмотрел в нескольких местах , предложении есть , но хочу еще поискать . Кто имеет такой салон или информацию где можно приобрести хорошое оборудование подскажите . На что обратить вниманье , это будет мой первый бизнес .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 13:03 «Ответить»
        Поскольку вы новичок вы этом деле то выясните , есть ли в выбранном вами районе салоны красоты и другие заведения, предлагающие услуги стрижки и прически. Уточните их уровень, качество услуг, количество персонала, режим работы.
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