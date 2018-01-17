Подскажите любые годные игры из новинок. Кто во что успел поиграть из новинок, опробовать их, какие вас зацепили? Мне бы поиграть во что-то новенькое, но перебирать все новинки и каждую, устанавливать, чтобы ее опробовать, я буду до следующего года.
Мне очень понравился Блесс Онлайн, но увы, дистрибьютер этой игры посчитал ее не выгодной для нашего региона и закрыл сервера. На мой взгляд, она была достаточно популярной, чтобы продолжить свое существование. Мне приходиться продолжать в нее играть на корейском сервере, увы(
Нельзя точно сказать какие лучшие онлайн игры, MMORPG мне нравятся браузерные, здесь есть несколько новинок таких игр - https://www.creagames.com/ . Увы, у меня нет времени их опробовать, да и вообще сейчас в игры играть, чтобы вам точно что-то посоветовать на свой вкус. Кстати, чтобы опробовать браузерные игры, вам никакой клиент не нужно устанавливать. Вот именно простотой и удобством они мне всегда нравились)