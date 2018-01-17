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    Ср., 17 января 2018г.
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    Форум: Форум хорошего настроения
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    Тема: Свободное время
    • Kirpich Вчера в 20:20 «Ответить»
      Всем привет! Форумчане, чем вы любите заниматься в свободное время? Я вот недавно начал осваивать с сыном приставку, так она меня так затянула, что каждую неделю покупаю новые диски. На выходных с братом играли, пока сын был в гостях у бабушки Жена смеется надо мной, а я реально от этого удовольствие получаю, в моем то детстве не было ничего кроме Денди
      • PiroGa Вчера в 20:37 «Ответить»
        Я свободное время посвящаю себе любимой: хожу на фитнес, на массаж, в бассейн. Вечером маски для лица делаю и гимнастику. На выходных обязательно что-то стряпаю, чтобы порадовать своего мужа. Иногда с подружками в караоке хожу, но это очень редко бывает, так как у них у всех дети, а мужья не хотят с ними водиться(
        • Rrissti Вчера в 21:01 «Ответить»
          А я мечтаю свободное время провести в СПА-салоне, весь день могла бы там находиться, но пока это мечты, так как для нашей семьи это слишком дорогое удовольствие. В свободное время я делаю различные украшения, которые продаю посредством социальных сетей. Делаю украшения из бисера, полудрагоценных камней, из бусин. А сейчас хочу купить полимерную глину в магазине в СПБ http://www.podelki.net/lepka/polimernaja-glina/ , на сайте сказано, что у них есть доставка по РФ, а у нас в городе такой глины нет. Говорят, что из нее получаются красивые украшения, надеюсь, что я смогу освоить эту методику))
          • cipupo Вчера в 21:26 «Ответить»
            В приставку я не играю, а вот на ПК в WOW периодически рублюсь. Раньше так стабильно три раза в неделю в рейды ходил, сейчас реже, захожу в основном, чтобы на арене побегать и на БГ. На остальное времени нет, двое детей-это вам не шутки
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