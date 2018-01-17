Всем привет! Форумчане, чем вы любите заниматься в свободное время? Я вот недавно начал осваивать с сыном приставку, так она меня так затянула, что каждую неделю покупаю новые диски. На выходных с братом играли, пока сын был в гостях у бабушки Жена смеется надо мной, а я реально от этого удовольствие получаю, в моем то детстве не было ничего кроме Денди
Я свободное время посвящаю себе любимой: хожу на фитнес, на массаж, в бассейн. Вечером маски для лица делаю и гимнастику. На выходных обязательно что-то стряпаю, чтобы порадовать своего мужа. Иногда с подружками в караоке хожу, но это очень редко бывает, так как у них у всех дети, а мужья не хотят с ними водиться(
А я мечтаю свободное время провести в СПА-салоне, весь день могла бы там находиться, но пока это мечты, так как для нашей семьи это слишком дорогое удовольствие. В свободное время я делаю различные украшения, которые продаю посредством социальных сетей. Делаю украшения из бисера, полудрагоценных камней, из бусин. А сейчас хочу купить полимерную глину в магазине в СПБ http://www.podelki.net/lepka/polimernaja-glina/ , на сайте сказано, что у них есть доставка по РФ, а у нас в городе такой глины нет. Говорят, что из нее получаются красивые украшения, надеюсь, что я смогу освоить эту методику))
В приставку я не играю, а вот на ПК в WOW периодически рублюсь. Раньше так стабильно три раза в неделю в рейды ходил, сейчас реже, захожу в основном, чтобы на арене побегать и на БГ. На остальное времени нет, двое детей-это вам не шутки