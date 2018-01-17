Всем привет! Форумчане, чем вы любите заниматься в свободное время? Я вот недавно начал осваивать с сыном приставку, так она меня так затянула, что каждую неделю покупаю новые диски. На выходных с братом играли, пока сын был в гостях у бабушкиЖена смеется надо мной, а я реально от этого удовольствие получаю, в моем то детстве не было ничего кроме Денди