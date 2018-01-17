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    Ср., 17 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Выпадение волос
    • Klinton Вчера в 17:31 «Ответить»
      как лечить выпадение волос? можно самому типа какими то народными способами, или как вообще ???
      • Lazik665 Вчера в 21:15 «Ответить»
        Выпадение волос - является симптомом серьезных отклонений в организме.
        Перед тем, как приступить к лечению, необходимо установить причину недуга.
        Для этого потребуется пройти диагностику, обследование у врача-трихолога,
        эндокринолога, терапевта, дерматолога.
        • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 00:39 «Ответить»
          Мало ли от чего они падают. От лишая до сифилиса.. .
          Но если Вы в себе уверены, то можете сделать так: бутылка водки, штук 7 жгучих перцев.
          Перцы порезать, залить водкой, убрать в шкафчик. Пожелтело - можно пользоваться.
          Перед мытьем за час намазать голову ваткой. Одеть пакет, укутать полотенцем. Сначала оставлять минут на 10 (очень жжет с непривычки) , потом на час-полтора. Раз в неделю.
          Мне помогло. Волосы падали после операции.
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