Выпадение волос - является симптомом серьезных отклонений в организме.
Перед тем, как приступить к лечению, необходимо установить причину недуга.
Для этого потребуется пройти диагностику, обследование у врача-трихолога,
эндокринолога, терапевта, дерматолога.
Мало ли от чего они падают. От лишая до сифилиса.. .
Но если Вы в себе уверены, то можете сделать так: бутылка водки, штук 7 жгучих перцев.
Перцы порезать, залить водкой, убрать в шкафчик. Пожелтело - можно пользоваться.
Перед мытьем за час намазать голову ваткой. Одеть пакет, укутать полотенцем. Сначала оставлять минут на 10 (очень жжет с непривычки) , потом на час-полтора. Раз в неделю.
Мне помогло. Волосы падали после операции.