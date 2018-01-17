Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 17 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 56 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Пк поломался
    • Lazik665 Вчера в 17:28 «Ответить»
      У МЕНЯ ПОЛОМАЛСЯ ПК ПИШЕТ bad system config info ПРОИСХОДИТ ПЕРЕЗАГРУЗКА И ПЕРЕХОДИТ В МЕНЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ, что ето может быть ???
      • VALKO Вчера в 21:14 «Ответить»
        В командную строку, пишешь bcdedit/deletevalue {default} numproc и жмёшь enter.
        Потом 2 команду пишешь так же но вместо numproc пиши truncatememory.должно быть написано "Операция успешно проведена" значит все работает, обязательно перепроверяй что написал а то не будет работать. Дальше перезагружаешь пе и радуйся!
        • Сегодня! Klinton Cегодня в 00:39 «Ответить»
          Если ничео не получиться, обращайся к мастерам, а то еще хуже сделаеш в итоге.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Полиграфия для рекламы. Где купить?7Маркетинг, Реклама, Дизайнbabayanvasilij22.05.17 в 17:20kristina1987q Cегодня в 02:55
        Отдых в Крыму16Туризм, путешествияZaluhoxy13.03.17 в 14:25Ledydy Cегодня в 01:43
        Отдых в России7Туризм, путешествияcipupo04.01.18 в 16:23Ledydy Cегодня в 01:41
        Временная регистрация в Санкт-Петербурге.1Юридический форумKlintonCегодня в 01:05Klinton Cегодня в 01:05
        Кровоточат десна, что делать?34Медицина и Здоровьеvany88825.04.16 в 18:07Myoni Cегодня в 01:02
        Проект по заработку2Форум хорошего настроенияKlintonВчера в 21:50VALKO Cегодня в 00:43
        Авто выкуп2АвтоФорумKlintonВчера в 21:46VALKO Cегодня в 00:43
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода