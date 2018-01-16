Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 16 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 62 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Укладка плитки
    • Сегодня! Ирина Зинина Cегодня в 14:14 «Ответить»
      Подскажите, на какую смесь или клей лучше всего укладывать напольную плитку? А то у мамы сделали ремонт и в месте, где стоит стиралка, плитка начала отваливаться от пола. Я сейчас дома начинаю ремонтные работы и не хочу, чтоб подобная ситуация повторилась и у меня.
      • New! Артик Cегодня в 15:33 «Ответить»
        Чтоб что-то советовать, нужно знать, что использовалось на полу у мамы - какая плитка и какой материал. И может сами мастера были плохие и неправильно что-то сделали, что такое происходит. Да и некачественная плитка тоже может отваливаться.
        • New! Torpeda Cегодня в 16:05 «Ответить»
          А плитка только под стиральной машиной отваливаться начала? В других местах как держится? Может ещё быть вариант, что машинка неправильно выставлена и от её дребезжания происходит такое явление. Мне когда-то мастер об этом говорил, даже советовал под ножки толстую резину подложить, чтоб смягчить колебания.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Бумажные пакеты3(1) Производство, промышленностьBoris5Вчера в 22:41Sergei44 Cегодня в 17:14
        Лечение псориаза, экземы, дерматита и т.п.6(1) Медицина и ЗдоровьеDoctorFish27.12.17 в 18:24DoctorFish Cегодня в 17:12
        строительство дома6(1) Строительство и ремонтmaLY9928.12.17 в 18:23Pechkin Cегодня в 17:11
        Свой бизнес7(1) Экономика, финансы, бизнесIgor3313.01.18 в 09:04jrs Cегодня в 17:06
        Выбор блендера3(1) СпортStillmanCегодня в 10:03Oleg5 Cегодня в 16:40
        Укладка плитки3(2) Строительство и ремонтИрина ЗининаCегодня в 14:14Torpeda Cегодня в 16:05
        Лечение алкоголизма9(1) Житейские советыАноним23.08.17 в 14:25Квадро Cегодня в 16:02
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода