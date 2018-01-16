Подскажите, на какую смесь или клей лучше всего укладывать напольную плитку? А то у мамы сделали ремонт и в месте, где стоит стиралка, плитка начала отваливаться от пола. Я сейчас дома начинаю ремонтные работы и не хочу, чтоб подобная ситуация повторилась и у меня.
Чтоб что-то советовать, нужно знать, что использовалось на полу у мамы - какая плитка и какой материал. И может сами мастера были плохие и неправильно что-то сделали, что такое происходит. Да и некачественная плитка тоже может отваливаться.
А плитка только под стиральной машиной отваливаться начала? В других местах как держится? Может ещё быть вариант, что машинка неправильно выставлена и от её дребезжания происходит такое явление. Мне когда-то мастер об этом говорил, даже советовал под ножки толстую резину подложить, чтоб смягчить колебания.