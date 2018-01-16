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    Вт., 16 января 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Офисная мебель
    • Saibat Вчера в 20:09 «Ответить»
      Шеф дал задание, поменять в нашем офисе мебель. Что посоветуете?
      • Alexaaa Вчера в 21:01 «Ответить»
        Можете тут прикупить себе мебель http://www.edem-mebel.ru Очень хорошего качества и цены кстати адекватные ,имеется доставка, поэтому ознакомьтесь и думаю вы ни разу об этом не пожалеете)
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