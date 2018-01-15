Au-Pair Китай представляет собой международную программу культурного обмена, по условиям которой участник в течение года проживает в иностранной семье и открывает для себя много нового. Это увлекательный и полезный опыт, который позволяет познать жизнь, быт, национальные особенности и тонкости культуры Китая. Условия, которые предоставляет принимающая семья, более чем комфортные и взаимовыгодные. Участника обеспечивают питанием, выделяют отдельную комнату, оплачивают страхование, дают карманные деньги. К тому же, есть возможность бесплатного посещения курсов китайского языка, которые окажутся чрезвычайно результативными при погружении языковую и культурную среду. Время, проведённое в Китае, однозначно будет продуктивным и богатым на впечатления! Подробнее на:anywayplus.ru/p/au-pair-kitaj