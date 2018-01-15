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    Пн., 15 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Физиотерапевтическое оборудование и другое .
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 10:06 «Ответить»
      Доброго дня , для нового медцентра нужны некоторое оборудование, Физиотерапевтическое оборудование и другие . Уже посмотрели условие некотрых поставщиков но решили и спросить здесь , может есть еще лучшее предложение . Так что пишите .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 12:55 «Ответить»
        Мы прошлой осенью приобретали эндоскопическую систему б/у что для нас оказалось достаточно удобно, т. к. по бюджету мы были ограничены и новое оборудование такого уровня нам точно не посчастливилось бы за эти деньги взять.
        • New! Oleg5 Cегодня в 16:43 «Ответить»
          Если бу, тогда вот можно к примеору поискать в нете, бывает что после закрытия больниц такое продают, часники.А если новую тогда можно искать компании которые к примеру изготавлевают, или поставщика прямого.Например знаком с такой http://www.amedisin.ru/ компанией Это дистрибьютор медицинского оборудования на территории России и в странах СНГ. Их ассортимент включает продукцию отечественных производителей и высокого класса европейскую аппаратуру и комплектующие.
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