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    Пн., 15 января 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Купальник.
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 09:38 «Ответить»
      Скоро едем в теплые края отдыхать . Хочу сам подобрать купальник для моей девушки , но хочу что то особенное и ходить по могазинам не хочется ..Посоветуюте что можно сделать ?
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 12:49 «Ответить»
        Старайтесь покупать купальники и одежду для пляжа от ведущих фирм и производителей, специализирующихся именно на этом виде одежды.
        • New! Igor33 Cегодня в 16:09 «Ответить»
          Конечно для таких отдыхов важно риобрести необходимую модную одежду и подходящие пляжные аксессуары. Конечно, для этого можно поездить по магазинам, но намного проще и удобнее заказать все через интернет. Знаю это по своему опыту . Вот магазин http://www.fkus-shop.ru/ , можно выбрать и для своей девушки и для себя тоже .
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