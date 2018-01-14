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    Вс., 14 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Шубa для жены
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 13:24 «Ответить»
      Привет, скоро годовщина свадьбы , хочу подарить жене шубу,она долгое время уже просит об этом, но затруднаяюсь в выборе . какую выбрать , где купить чтобы качественным был и как всегда цена нормальная была ?
      • New! Oleg5 Cегодня в 15:36 «Ответить»
        могу только сказать что если мех имеет лишь два оттенка — перед вами шуба из лисопеса (гибрида лисицы и песца).
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