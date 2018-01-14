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    Вс., 14 января 2018г.
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    Тема: Моторное масло.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 11:17 «Ответить»
      Купил б/у Ниссан Альмера, и хочу поменять расходники: масло и фильтры. Фильтры буду ставить оригинальные, а вот масло не знаю какое заливать. Подскажите, какое лучше выбрать.
      • Сегодня! Fades Cегодня в 11:29 «Ответить»
        Я Мотюль заливаю в последние несколько лет. Судя по моему личному опыту и отзывам в интернете, - это одно из лучших моторных масел на рынке, так что советую.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 11:48 «Ответить»
          Лучше всего оригинальное Ниссановское масло заливать ( KE90099943R ). Купить вот здесь например можно - http://mshops.ru/products/NISSAN/KE90099943R.html . Ну и еще могу посоветовать Ликви Моли или Мотюль. Только вязкость нужно правильную подобрать, это позволяет достаточно сильно увеличить ресурс двигателя. Ну и меняйте чуть чаще, чем по регламенту положено.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 12:00 «Ответить»
            Мне кажется, что не так важно, какое масло заливать, просто берите любую синтетику. Главное менять часто, тогда двигатель хорошо работать будет. Я вот стараюсь менять раз в пять тысяч.
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