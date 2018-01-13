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    Сб., 13 января 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Испанский футбол
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 09:15 «Ответить»
      Есть тут болельщики испанского футбола . За какую команду болеете , как отслеживаете сам футбол вообще , пообщаемся .
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 12:51 «Ответить»
        Я футболом особо не интересуюсь , но как мне известно для этого есть особые тв каналы, в основном платные правда но есть .
        • New! Pasha11 Cегодня в 15:55 «Ответить»
          Я очень люблю футбол . Болею за «Реал Мадрид». Не одной матчи не пропускаю и у меня есть свой портал про испанские клубы. Вот http://espfoot.ru/ думаю вам тоже будет интересно .Там можно узнать о последних футбольных новостях в стране, об изменениях в клубах, а также последних трансферах команд.
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