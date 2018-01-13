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    Сб., 13 января 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Цифровая камера
    • Сегодня! naxocymi Cегодня в 09:12 «Ответить»
      Всем привет! Мы с женой любим путешествовать по миру, минимум два раза в год летаем в новую, неизведанную страну. Раньше мы всегда с собой брали камеру Canon, но в последнее путешествие она перестала работать. Теперь хотим новую купить, но не знаем какую выбрать, их сейчас такое огромное количество. В магазине советуют брать что подороже. Я в принципе не против, так как деньги позволяют, но стоит ли оно того? Какими камерами вы пользуетесь? Чем они вам нравятся, и насколько качественные фотки получаются?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 09:36 «Ответить»
        У нас камера Sony, на ней фотографии получаются намного лучше, чем на Canon, да она и по размерам более компактная. Покупали мы ее в том году в магазине DNS за 35 тысяч, цена адекватная. А вот профессиональную камеру смысла нет брать, ей нужно уметь пользоваться, новичок не сможет с ней справиться.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 09:58 «Ответить»
          Мы вообще в последнее время в путешествия не берем с собой камеру, нам и телефон вполне хватает. Места они мало занимают, а фотки получается отличные. У мужа Айфон 8, а у меня Самсунг Галакси S8, видео также с помощью них снимаем. просто потом сразу все на бук скидываем, чтобы память очистить. А вы если все таки хотите камеру, то можете прочитать обзор экшн-камеры GoPro HERO 5 Black http://dronreview.ru/camera-gopro-hero-5-black/ , может быть она вам понравится. Насколько я поняла, ей можно и подводную съемку делать.
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 10:15 «Ответить»
            Мы тоже чаще всего на телефон все фотографируем, просто фотоаппарат очень часто забывали в номере)) Еще муж хочет купить дрон для фото и видео съемки. Но мне кажется, что он нам тоже не особо пригодится, опять будем забывать
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