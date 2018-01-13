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    Сб., 13 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Свой бизнес
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 09:04 «Ответить»
      С чего начать открытие любого вида бизнеса. Как вы начинали , как успехи , стоит ли взяться ?
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 12:49 «Ответить»
        Прежде всего необходимо отталкиваться от имеющихся лично у вас знаний и опыта или, по крайней мере, интересов.
        • New! Krutoy Cегодня в 15:54 «Ответить»
          Для открытия бизнеса с нуля, нужно создать бизнес-план. Его можно составить самостоятельно, а при отсутствии должных знаний и навыков имеет смысл обратиться за помощью к консультанту. Обратите внимание на компанию https://firmmaker.ru/, знаю его потому что сам когда то интересовался этим . Но друг воспользовался их услугами.У них высокое качество консультаций, наличие онлайн-консультанта, делают таможенную статистику, своевременная обратная связь, предварительный расчет налогов, предоставляют доступ в онлайн-бухгалтерию. Удачи !
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