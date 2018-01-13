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    Сб., 13 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Репутация и рейтинг .
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 08:46 «Ответить»
      Здравствуйте , как вы управляете своим бизнесом в сфере репуатции , как вы добиваетесь чтобы репутация была высоким , ведь от этого многое зависит .Как новичок в этом деле хотел бы почитать отзывы опытных в этом деле .
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 12:46 «Ответить»
        Нужно разными способами добиться того чтобы , ввезде были много положительных отзывов . Многие люди читают отзывы прежде чем выбирать что то .
        • New! Krutoy Cегодня в 15:42 «Ответить»
          Репутация компании – это один из важнейших факторов, влияющий не степень лояльности и доверия потенциальных клиентов и партнёров и если вас на серьезном уровне интересует репутация и рейтинг вашего бизнеса то придется обращаться к фирмам занимающимся этим . Можете обратиться к http://sermrating.ru/, они помогут вам поднять рейтинг в бизнесе .Главным положительным моментом использования технологии является повышение лояльности к компании, то есть доверия со стороны целевой аудитории. А это важнейший нематериальный актив для каждого бизнесмена!
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