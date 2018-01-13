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Сб., 13 января 2018г.
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Тема: Одежда для сотрудников
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Klinton
Вчера в 21:52
«Ответить»
Есть приказ о выдаче необходимой спецодежды (жилеты, бейджи, пропуска) Как выдать сотруднику это под роспись? Достаточно списка или необходим какой-то журнал
Процедура я думаю проводится единожды
New!
VALKO
Cегодня в 03:43
«Ответить»
Карточка учета выдачи СИЗ, типовая форма утверждена приказом Минздравсоцразвития № 290н от 01.06.09. В ней работник должен расписаться за получение и сдачу СИЗ
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