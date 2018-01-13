Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 13 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 43 посетителя
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Туи проблема
    • VALKO Вчера в 21:46 «Ответить»
      Купил в магазине саженцы туи. Они потемнели , что ето может быть, болезнь или не прижылись ??
      • New! Klinton Cегодня в 03:42 «Ответить»
        болезнь или просто растения какое то не нормальное ))) Не знаю. Грунт нужно было поменять, может тот что с кустом в горшке был какой то зараженный
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Онлайн игры2(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыKlintonВчера в 22:49VALKO Cегодня в 03:46
      Потолки2(1) Строительство и ремонтKlintonВчера в 22:20Oldmen65 Cегодня в 03:44
      Сайт знакомств2(1) Форум хорошего настроенияKlintonВчера в 22:02Lazik665 Cегодня в 03:44
      Одежда для сотрудников2(1) Производство, промышленностьKlintonВчера в 21:52VALKO Cегодня в 03:43
      Туи проблема2(1) Мужской форум - мужские темыVALKOВчера в 21:46Klinton Cегодня в 03:42
      Какие сайты для знакомств лучшие2(1) Развлечение и ОтдыхKlintonВчера в 21:33Lazik665 Cегодня в 03:41
      Диван угловой или прямой?1(1) Мебель, интерьеры, домkulik1Cегодня в 03:39kulik1 Cегодня в 03:39
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода