Согласна. Мы также с мужем с недавних пор перешли на здоровое питание. Отказались от кофе и алкогольных напитков вообще. Теперь стараемся выпивать по литру очищенной воды в течение дня. Кстати, самое большое заблуждение касательно правильного питания состоит в том, что надо практически полностью ограничить себя в приеме пищи. Это неправда, надо есть 4-5 раз в день еду в небольших количествах, при этом имея 2-3 основных блюда и 2 перекуса. Как вариант, почитайте, например, тут как и