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    Пт., 12 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: С чего начать правильное питание?
    • Сегодня! Kleopeena Cегодня в 14:06 «Ответить»
      Последние 2 года у меня были непростыми: я переехала жить в новый город, устроилась на работу в качестве повара в студенческое кафе. Как результат - набрала лишние 25 кг. В этом году пообещала себе перейти на правильное питание. Что посоветуете?
      • Сегодня! Avgusta Cегодня в 14:29 «Ответить»
        Мне кажется, первое, с чего стоит начинать в этом деле, так это с рационального питания. Самое главное это избавиться от острого, жареного и копченого. Уже через 2 недели Вы почувствуете разницу.
        • Сегодня! Luziana Cегодня в 14:50 «Ответить»
          Согласна. Мы также с мужем с недавних пор перешли на здоровое питание. Отказались от кофе и алкогольных напитков вообще. Теперь стараемся выпивать по литру очищенной воды в течение дня. Кстати, самое большое заблуждение касательно правильного питания состоит в том, что надо практически полностью ограничить себя в приеме пищи. Это неправда, надо есть 4-5 раз в день еду в небольших количествах, при этом имея 2-3 основных блюда и 2 перекуса. Как вариант, почитайте, например, тут как и с чего начать правильное питание.
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