Очередная компания - "Мы бдим! Кажный пункт ПТЭЭП к выполнению!" (п. 1.2.6)
Были уже; по п. 1.1.5 - наличие сертификатов, по п. 1.2.2 -охрана окружающей среды, по п.1.8.1 -наличие паспортов и сертификатов и т.д.,(рациональное использование, диагностика....) всех не упомнишь. Периодически на олиМпе появляется какая-та очередная ....которая высасывает очередную...и спускает её на места. Ну, а на местах - выполним и доложим!
Кстати, удостоверений "по повышению к" в природе не бывает, есть свидетельства или дипломы.