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    Пт., 12 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Одежда через нет
    • Klinton Вчера в 20:43 «Ответить»
      кто-нибудь покупал одежду оптом через интернет, что можете об этом сказать? Кто где закупал
      • VALKO Вчера в 23:49 «Ответить»
        сначала закажи образцы, оплати, а потом уже смотри, брать всю партию или не стоит. я так сумки покупал. Для перепродаж
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