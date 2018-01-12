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    Пт., 12 января 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как и где можно обменять биткоины?
    • Klinton Вчера в 20:03 «Ответить»
      В 2011 году играя в wow мы баловались биткоинами используя их как валюту для покупки предметов друг у друга. С тех пор много воды утекло и я слышал, что они сейчас очень много стоят. У меня есть 1,23 биткоина. Где и как их обменять?
      • Lazik665 Вчера в 23:47 «Ответить»
        Это около 150 000 рублей-торопись, а то эта пирамида скоро рухнет. Так что продавай бегом )))
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