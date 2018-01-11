Иордания – это прекрасное государство, которое смогло себя обеспечить хорошей экономикой. Как и другие страны, Иордания нуждается в международных водителях. Поэтому сюда приезжают не только множество туристов, но и иноземцы с целью заработка . По тому факту, что данная арабская страна наиболее меньшая в окружение соседних стран, на ее уровне не так уж и много проблем в сфере инфраструктуры или же экономики, именно это и привлекает множество инвестиций и желающих получить трудовую визу. Детали на нашем портале.https://