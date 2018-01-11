"Огни яркого Голливуда, неимоверная красота Большого Каньона, динамичный Нью-Йорк, шик и роскошь пляжного Майами — США точно не оставят никого равнодушным.
Программа культурного обмена Au-Pair в США — это одна из самых лучших программ, по которой вы можете год прожить в Америке, отлично выучить английский язык и познакомиться с США изнутри. Коротко суть программы можно описать так: вы помогаете принимающей семье в уходе за детьми, а семья вам за это выдаёт предусмотренную условиями программы оплату, а также бесплатно предоставляет проживание, питание, медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск и обучение. anywayplus.ru/p/au-pair-ssha