В связи с окончанием ремонта на кухне, и смены мебели ,стал вопрос покупки посуды на кухню.Хочется купить хороший набор посуды, по разумной цене, т.е. не только хорошей фирмы но и место где будет покупать тоже важна . Посоветуйте пожалуйста что-нибудь хорошее, что проходит долгие годы. Хочется чтобы жена осталась довольной .
Если доставят все нормально, не разбив то можно и через интернет заказать , там выбора много. Но в качестве нужно быть уверенным . Иногда заказываешь одно а получаешь другое .Так что нужно знать надежные интернет магазины.
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