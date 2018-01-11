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    Чт., 11 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Вывод из запоя
    • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 08:38 «Ответить»
      Что вы думаете об этом , действительно ли это можно лечить в корне или же человек когда то всеравно опять начнет . кто сталкивался с этим , какие наблюдение . Обсудим актуальный вопрос .
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 11:22 «Ответить»
        Желание покончить с запоями. Пьющий человек должен осознать проблему и сам решить бросить пить.Постепенно уменьшать дозу спиртного. Если он сам этого не захочет то ни что не поможет .
        • New! Igor33 Cегодня в 15:49 «Ответить»
          Если вы хотите справиться сами, то снять похмелье после запоя поможет обильное питьё, активированный уголь, успокоительные препараты и постепенное снижение дозы алкоголя. При выходе из запоя запрещается заниматься спортом, принимать контрастный душ, курить. Но на самом деле из запоя должны выводить специалисты.В москве есть множество центров для этого . Один из лучших это центральная наркологическая служба http://net-zapoya.ru/about/. Обращались туда по поводу одного близкого . Вернули человека в нормальную жизнь .
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