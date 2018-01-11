Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 11 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 61 посетитель
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Курсы массажа
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 08:23 «Ответить»
      Пока я не выбрал для себя профессию , вижу и слушу что профессионлайние массажеры не плохо зарабатывают и задумываюсь научиться и начать работать . Что думаете по этому поводу , если поддерживаете то подскажите где лучше будет этому научиться профессионально ?
      • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 11:20 «Ответить»
        Сначала надо познакомиться с некоторыми общими рекомендациями. Общими в том смысле, что они одинаковы для любых способов массажа.Посмотреть обучайшие видео , почитать и тд.
        • New! Krutoy Cегодня в 15:30 «Ответить»
          Для молодого и симпатичного парня вполне нормальный вид заработка,но сперва придется потратить на курсы . Для профессионального влaдения массажом могу посоветовать вам известную преподавателничу эксклюзивных массажных техник Шубина Татьяна Алексеевна. Вот её сайт http://shubinamass.ru/ . Посмотрите, запишитесь на курсы и скоро вы сможете профессионально массажировать . Удачи !
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Мониторинг транспорта3(1) АвтоФорумStillmanCегодня в 09:58Oleg5 Cегодня в 16:32
      Покупка посуды3(1) Кулинарный форумStillmanCегодня в 09:54Igor33 Cегодня в 16:28
      болит живот7(2) Медицина и ЗдоровьеЛара Данилова04.01.18 в 00:35Kosto4ka Cегодня в 16:28
      Честные казино5(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыKlintonВчера в 21:30albert34 Cегодня в 16:27
      багет4(1) Мебель, интерьеры, домlora 7203.01.18 в 11:49Umpnarne Cегодня в 16:13
      Как выбрать удобный матрас ?4(1) Мебель, интерьеры, домOleg5Cегодня в 08:11Umpnarne Cегодня в 16:09
      диван9(1) Мебель, интерьеры, домsvet1330.11.17 в 16:09Umpnarne Cегодня в 16:08
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода