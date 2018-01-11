Пока я не выбрал для себя профессию , вижу и слушу что профессионлайние массажеры не плохо зарабатывают и задумываюсь научиться и начать работать . Что думаете по этому поводу , если поддерживаете то подскажите где лучше будет этому научиться профессионально ?
Для молодого и симпатичного парня вполне нормальный вид заработка,но сперва придется потратить на курсы . Для профессионального влaдения массажом могу посоветовать вам известную преподавателничу эксклюзивных массажных техник Шубина Татьяна Алексеевна. Вот её сайт http://shubinamass.ru/ . Посмотрите, запишитесь на курсы и скоро вы сможете профессионально массажировать . Удачи !