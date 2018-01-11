Хочу найти хорошо оплачиваемую работу , куда обращаюсь требуют Английский язык . Решил выучить , но пока не знаю с чего начать , куда пойти для качественного и быстрого результата . Подскажите кто знает такие места в Москве .
Для этого есть академия языков и бизнеса . Это лучшеe ресенные для вас .Можно обучаться как индивидуально так и в группах .Центр находится по адресу Москва, Малый Головин переулок, дом 14, метро Чистые Пруды . Но прежде вы можете зайти на их сайт http://albacademy.ru/ и ознакомиться со всеми предложаниями