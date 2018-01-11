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    Чт., 11 января 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Английский язык , проблема !
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 08:19 «Ответить»
      Хочу найти хорошо оплачиваемую работу , куда обращаюсь требуют Английский язык . Решил выучить , но пока не знаю с чего начать , куда пойти для качественного и быстрого результата . Подскажите кто знает такие места в Москве .
      • Сегодня! Stillman Cегодня в 11:19 «Ответить»
        Тогда вам лучше будет нанять персонального учителя . Хотя все зависит какой уровень знания о вас потребуют . Если не в переводчики хотите то быстро можно научиться .
        • New! Igor33 Cегодня в 15:28 «Ответить»
          Для этого есть академия языков и бизнеса . Это лучшеe ресенные для вас .Можно обучаться как индивидуально так и в группах .Центр находится по адресу Москва, Малый Головин переулок, дом 14, метро Чистые Пруды . Но прежде вы можете зайти на их сайт http://albacademy.ru/ и ознакомиться со всеми предложаниями
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