Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 11 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 61 посетитель
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Как выбрать удобный матрас ?
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 08:11 «Ответить»
      Здравствуйте , старый матрас давно прохудился, наконец-то я созрел купить новый
      да еще и матрас нужен для детской кроватки, хочется чтобы выбор был удачным . Что посоветуете ?
      • Сегодня! Stillman Cегодня в 11:17 «Ответить»
        Чтобы не возникло сложностей при выборе, еще перед походом в магазин лучше получить базовое представление о видах и внутреннем устройстве матрасов и хотя бы приблизительно определиться со своими пожеланиями.
        • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 14:39 «Ответить»
          Матрасы бывают пружинные и беспружинные. При выборе варианта с пружинным блоком стоит обращать внимание на количество пружин.В последнее время все большую популярность приобретают беспружинные матрасы. Они собираются из одного или нескольких слоев материалов, как натуральных, так и искусственных. Сочетание различных материалов обеспечивает разную степень жесткости матраса. Мы долго не думая на двсем этим приобрели вот такой http://www.matras.ru/ortopedicheskie-mat...dart-18-memory/ , очень удобно . Утром просыпаешься бодрым .
        • New! Umpnarne Cегодня в 16:09 «Ответить»
          купите любой ортопедический матрас и ваше тело скажет вам большое спасибо, ведь они и вправду снимают напряжение
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Мониторинг транспорта3(1) АвтоФорумStillmanCегодня в 09:58Oleg5 Cегодня в 16:32
        Покупка посуды3(1) Кулинарный форумStillmanCегодня в 09:54Igor33 Cегодня в 16:28
        болит живот7(2) Медицина и ЗдоровьеЛара Данилова04.01.18 в 00:35Kosto4ka Cегодня в 16:28
        Честные казино5(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыKlintonВчера в 21:30albert34 Cегодня в 16:27
        багет4(1) Мебель, интерьеры, домlora 7203.01.18 в 11:49Umpnarne Cегодня в 16:13
        Как выбрать удобный матрас ?4(1) Мебель, интерьеры, домOleg5Cегодня в 08:11Umpnarne Cегодня в 16:09
        диван9(1) Мебель, интерьеры, домsvet1330.11.17 в 16:09Umpnarne Cегодня в 16:08
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода