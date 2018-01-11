Чтобы не возникло сложностей при выборе, еще перед походом в магазин лучше получить базовое представление о видах и внутреннем устройстве матрасов и хотя бы приблизительно определиться со своими пожеланиями.
Матрасы бывают пружинные и беспружинные. При выборе варианта с пружинным блоком стоит обращать внимание на количество пружин.В последнее время все большую популярность приобретают беспружинные матрасы. Они собираются из одного или нескольких слоев материалов, как натуральных, так и искусственных. Сочетание различных материалов обеспечивает разную степень жесткости матраса. Мы долго не думая на двсем этим приобрели вот такой http://www.matras.ru/ortopedicheskie-mat...dart-18-memory/ , очень удобно . Утром просыпаешься бодрым .