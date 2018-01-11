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    Чт., 11 января 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как не заболеть туберкулезом
    • Сегодня! Городуша Cегодня в 02:53 «Ответить»
      Можно ли предпринять какие-то меры, чтоб не заболеть туберкулезом?
      • New! Onnik Cегодня в 03:54 «Ответить»
        Есть целый список рекомендация для профилактики туберкулеза https://upulmanologa.ru/profilaktika-leg.../tuberkulez-594. Следите за своей личной гигиеной, ежедневно проводите гигиенические процедуры. Каждый день проводите влажную уборку в помещении, помимо этого его необходимо проветривать.
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