Добрый день! Ситуация такая. Единственным собственником квартиры является мой отец, которому 80 лет, прописаны в ней он и я, всего два человека! В последнее время (года 4) у папы наблюдается "старческий маразм", возрастное, так сказать (уверяет всех в своей святости, начал писать молитвы и т. п.). А в последние несколько месяцев ситуация стала аховой!!! Ему на почтовый адрес стали приходить письма о том, что он выиграл то миллион рублей, то 500 тысяч, то еще какую-либо сумму. На все мои уговоры и объяснения, что это обыкновенный "развод", что из него просто вытягивают деньги (для того, чтобы пенсионер получил этот, якобы, выигрыш, он должен уплатить то 800 руб, то 1000 руб, для внесения в какие-то там списки). В общем, старика всячески обманывают и он готов нести эти самые денежные средства мошенникам! Мы вместе с ним не проживаем, и я очень переживаю, что доверчивый пенсионер, перепишет свою квартиру на этих самых мошенников, поддавшись их влиянию (он ведет с ними переписку и считает, что это он им ставит условия и мне заявляет, что: "вы все еще увидите как я получу деньги и разбогатею". На мою просьбу передать мне на хранения документы на собственность на квартиру, ответил жестким отказом, что я хочу его выкинуть на улицу и считаю его невменяемым. Повод опасаться вполне реален! А квартиру потерять не хочется! Вот и хотелось бы узнать, как урегулировать данный вопрос, может как-то уговорить его оформить на меня дарственную... в общем, помогите советом, как разрешить данную ситуацию. Спасибо!
сначала "старческий маразм", а потом спрашиваете как его уговорить "оформить дарственную". Стариков, как детей, одних оставлять жить нельзя. Возможно, он нуждается в Вашей защите, по возрастным, м. б. психическим показаниям. А Вам интересен вопрос как не потерять квартиру.