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    Чт., 11 января 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как и где можно обменять биткоины?
    • Lazik665 Вчера в 19:57 «Ответить»
      В 2011 году играя в wow мы баловались биткоинами используя их как валюту для покупки предметов друг у друга. С тех пор много воды утекло и я слышал, что они сейчас очень много стоят. У меня есть 1,23 биткоина. Где и как их обменять?
      • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 01:31 «Ответить»
        Это около 150 000 рублей-торопись, а то эта пирамида скоро рухнет. Так что продавай бегом )))
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