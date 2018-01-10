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    Ср., 10 января 2018г.
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    Тема: Регистрация компаний в каталогах фирм и организаций
    • Сегодня! razmeshu Cегодня в 13:21 «Ответить»
      Регистрация компаний в каталогах фирм и организаций

      Разместим вашу компанию в каталогах фирм и бизнес справочниках!

      Только ведущие справочники компаний, с помощью которых вы получите клиентов с поисковых систем, повысите индекс доверия пользователей к своей компании.

      Размещается в городских и федеральных справочниках типа yeel, яндекс справка, близко, пульс цен и т. д. Разместим вашу компанию в 25, 50 или 100 каталогах и справочниках с учетом вашего региона и профиля вашего бизнеса. Данная услуга подходит, как для seo так и просто для узнаваемости вашей компании в целом.

      &#10004; Размещенные компании быстро индексируются поисковиками;

      &#10004; Пользователи попадают как из поисковиков в карточку компании, так и находят в самом каталоге при поиске товаров и услуг;

      &#10004; Отличный способ создать репутацию компании и повысить доверие клиентов, поднимать рейтинг компании положительными отзывами;

      &#10004; Общая посещаемость 100 каталогов и справочников более 120 миллионов посетителей ежемесячно!

      Полный отчет в таблице эксель.

      Стоимость размещения информации о компании в 25 каталогах фирм - 900 р, в 50 - 1500 р, в 100 - 2900 р.

      Подробности в группе вк: https://vk.com/club138903358 По всем вопросам пишите сюда: https://vk.com/id185039749
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