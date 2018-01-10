Посоветуйте, как можно поздравить мужчину? Он для меня лучший друг, с которым мы общаемся уже на протяжении 5 лет. У него скоро День Рождения, а я не знаю что купить ему в подарок. Вот казалось бы знаешь о человеке все, а когда приходится выбирать подарок, ничего подобрать не можешь.
Не знаю даже что и посоветовать, может подарите ему что-то из мужских аксессуаров? Можно было бы купить красивый кожаный кошелек, и открытку подписать. В любом случае, важен не сам подарок, а внимание.
Мне кажется, что стоимость подарка не так важна, главное чтобы он радовал вашего друга. К примеру, вы могли бы здесь заказать поздравления мужчине: https://1romantic.com/pozdravleniya-muzhchine/. Уверенна, ему понравится такой вариант. И еще, можно заказать букет из воздушных шариков, это очень мило. А самое главное, что такие подарки несут в себе только положительные эмоции, и запоминаются.
Вы так давно дружите, думаю ничего страшного не случится, если вы прямо спросите у своего друга о том, что ему бы хотелось получить в подарок. Хорошие друзья так и делают, чтобы не купить что-то ненужное. Вы же хотите его порадовать, как я понял.
У меня тоже есть друг, с которым мы со школы дружим, уже около 10 лет. За это время что я ему только не дарила, уже идей никаких практически не осталось. Но, я все равно что-то, да придумываю. На прошлый День Рождения дарила ему чашку с его фотографией, и часы. А в этом году думаю, выбрать для него какой-нибудь творческий подарок, вроде этого. Может, и вы что-то в этом роде подарите?