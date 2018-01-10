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    Ср., 10 января 2018г.
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    Тема: Мамин юбилей
    • Сегодня! Golubika Cегодня в 02:38 «Ответить»
      У моей мамы скоро юбилей. Обычно, у нас в семье не принято отмечать дни рожденья, но юбилей как же не отметить! Уже сейчас думаю над идеей подарка для мамы. Предполагаю, что ей приятно будет получить в подарок духи Сикким - частичку её юности. Это поможет ей хотя бы не на долго вернуться в прекрасные годы первой любви. Но я сомневаюсь в их подлинности - такие ли это духи, какими были они несколько десятилетий назад? Быть может, теперь это уже совсем другой аромат?
      • Сегодня! Lavanda Cегодня в 02:49 «Ответить»
        В таком случае, подарите маме что-нибудь другое. Вовсе не обязательно дарить именно духи. А вдруг производитель внёс в состав духов какие-то изменения.
        • New! Anzhelika Cегодня в 02:54 «Ответить»
          Насколько я понимаю, производитель духов остался тот же и ни к чему производителю менять качество товара в худшую сторону, при существующей конкуренции! По-моему, опасения автора в этом плане напрасны.
        • New! Ljubasha Cегодня в 03:04 «Ответить»
          Golubika, я тоже, как и Вы, всегда во всём сомневаюсь, при выборе подарка, но это, всего лишь, человеческая психология. Нам свойственны сомнения. Вы понимаете, что может значить для Вашей мамы полузабытый аромат духов её юности - так сделайте же ей подарок, а о сомнениях забудьте.
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