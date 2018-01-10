У моей мамы скоро юбилей. Обычно, у нас в семье не принято отмечать дни рожденья, но юбилей как же не отметить! Уже сейчас думаю над идеей подарка для мамы. Предполагаю, что ей приятно будет получить в подарок духи Сикким - частичку её юности. Это поможет ей хотя бы не на долго вернуться в прекрасные годы первой любви. Но я сомневаюсь в их подлинности - такие ли это духи, какими были они несколько десятилетий назад? Быть может, теперь это уже совсем другой аромат?
Насколько я понимаю, производитель духов остался тот же и ни к чему производителю менять качество товара в худшую сторону, при существующей конкуренции! По-моему, опасения автора в этом плане напрасны.
Golubika, я тоже, как и Вы, всегда во всём сомневаюсь, при выборе подарка, но это, всего лишь, человеческая психология. Нам свойственны сомнения. Вы понимаете, что может значить для Вашей мамы полузабытый аромат духов её юности - так сделайте же ей подарок, а о сомнениях забудьте.