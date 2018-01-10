Знакомая моей жены сделала себе лазерную эпиляцию всего тела, сидела и хвасталась моей жене, какая у нее теперь гладкая кожа и как все офигительно, еще пара сеансов и волосков больше не будет никогда. Что вы думаете и слышали о лазерной эпиляции, в салонах никогда не говорят о минусах процедуры, интересно услышать ваше мнение. Просто теперь жена загорелась этим же вопросом, а я беспокоюсь что это опасно может быть
Я - ЗА! штука классная, только делать долго (по времени между процедурами около 2 мес проходит), ну и цена.. хотя оно того стоит.. можно раз в 2 месяца 40 минут потерпеть, чтобы потом навсегда от волос избавиться, проблем не вижу, что там так сильно может навредить?